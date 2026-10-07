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Социум

Единый анамнез и автозаполнение: в Казахстане предложили реформировать медицинские системы

Министерству здравоохранения предложили ряд конкретных шагов.
Варвара Тыщенко
Единый анамнез и автозаполнение: в Казахстане предложили реформировать медицинские системы
Иллюстративное фото из архива "МГ"

Депутат Русана Сулаймонова выступила на заседании Курултая с инициативой внедрить единый цифровой анамнез пациента во всех больницах и поликлиниках страны.

Как отметила депутат, действующие медицинские информационные системы (МИС) пока далеки от совершенства. По ее словам, рутинные процессы сильно нагружают персонал:

- Сегодня медицинские информационные системы (МИС) стали одним из основных рабочих инструментов медработников. Но повторный ввод данных, поиск информации в различных разделах, выполнение некоторых операций вручную и зависимость от интернета отнимают время.

Для решения этих проблем Министерству здравоохранения предложили ряд конкретных шагов:

  • Автоматически формировать в МИС единый анамнез с ключевыми данными пациента - включая хронические заболевания и аллергию.
  • Упростить учет фактически выполненных медиками действий.
  • Внедрить резервный порядок работы на случай сбоев интернета и альтернативные способы идентификации пациентов.

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