Единый анамнез и автозаполнение: в Казахстане предложили реформировать медицинские системы

Депутат Русана Сулаймонова выступила на заседании Курултая с инициативой внедрить единый цифровой анамнез пациента во всех больницах и поликлиниках страны.
Как отметила депутат, действующие медицинские информационные системы (МИС) пока далеки от совершенства. По ее словам, рутинные процессы сильно нагружают персонал:
- Сегодня медицинские информационные системы (МИС) стали одним из основных рабочих инструментов медработников. Но повторный ввод данных, поиск информации в различных разделах, выполнение некоторых операций вручную и зависимость от интернета отнимают время.
Для решения этих проблем Министерству здравоохранения предложили ряд конкретных шагов:
- Автоматически формировать в МИС единый анамнез с ключевыми данными пациента - включая хронические заболевания и аллергию.
- Упростить учет фактически выполненных медиками действий.
- Внедрить резервный порядок работы на случай сбоев интернета и альтернативные способы идентификации пациентов.