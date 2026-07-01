Единый график вместо десятка кредитов: в Казахстане упростили урегулирование долгов

С 1 июля 2026 года запущена платформа Finkelisim.kz для коллективного урегулирования задолженности по потребительским кредитам.

С 1 июля 2026 года в Казахстане начала функционировать цифровая платформа Finkelisim.kz, разработанная при участии Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Первого кредитного бюро, сообщили в пресс-службе АРРФР. Платформа предназначена для реструктуризации беззалоговых потребительских кредитов при наличии задолженности перед несколькими кредиторами.

Условия участия в программе

Подача заявления через платформу возможна при соответствии заемщика следующим критериям:

Наличие просроченной задолженности (90+ дней) перед двумя и более кредиторами (банками, МФО или коллекторскими агентствами).

Сумма совокупной задолженности - от 150 до 1 600 МРП (в 2026 году - от 648 750 до 6 920 000 тенге).

Отсутствие судебных актов, исполнительных надписей и мер принудительного взыскания.

Программа не распространяется на ипотечные займы, автокредиты, бизнес-займы, а также на кредиты, оформленные мошенническим путем или по которым уже действует соглашение о медиации.

Процедура урегулирования

Для участия в программе заемщик проходит регистрацию и биометрическую идентификацию на Finkelisim.kz. После подачи заявления платформа автоматически проверяет соответствие критериям и направляет запрос кредиторам.

При согласовании условий заемщику направляются документы для подписания (график платежей, договор с медиатором, медиативные соглашения), которые необходимо подписать в личном кабинете в течение 72 часов. С этого момента кредиторы приостанавливают меры по взысканию. Платформа самостоятельно распределяет платежи между кредиторами согласно единому графику.

Параметры погашения

Максимальный срок действия единого графика составляет 5 лет, для социально уязвимых категорий граждан - до 7 лет. До 1 января 2027 года расходы на услуги медиатора покрываются за счет банковского и микрофинансового омбудсманов.

В случае нарушения условий графика (просрочка платежа свыше 40 дней) кредитор имеет право возобновить принудительное взыскание долга в установленном законом порядке. Повторное участие в процедуре коллективного урегулирования не предусмотрено.

Заемщики, не соответствующие указанным критериям, вправе рассмотреть процедуру внесудебного банкротства через портал egov.kz.

