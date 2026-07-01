Единый график вместо десятка кредитов: в Казахстане упростили урегулирование долгов

С 1 июля 2026 года в Казахстане начала функционировать цифровая платформа Finkelisim.kz, разработанная при участии Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Первого кредитного бюро, сообщили в пресс-службе АРРФР. Платформа предназначена для реструктуризации беззалоговых потребительских кредитов при наличии задолженности перед несколькими кредиторами.
Условия участия в программе
Подача заявления через платформу возможна при соответствии заемщика следующим критериям:
- Наличие просроченной задолженности (90+ дней) перед двумя и более кредиторами (банками, МФО или коллекторскими агентствами).
- Сумма совокупной задолженности - от 150 до 1 600 МРП (в 2026 году - от 648 750 до 6 920 000 тенге).
- Отсутствие судебных актов, исполнительных надписей и мер принудительного взыскания.
Программа не распространяется на ипотечные займы, автокредиты, бизнес-займы, а также на кредиты, оформленные мошенническим путем или по которым уже действует соглашение о медиации.
Процедура урегулирования
Для участия в программе заемщик проходит регистрацию и биометрическую идентификацию на Finkelisim.kz. После подачи заявления платформа автоматически проверяет соответствие критериям и направляет запрос кредиторам.
При согласовании условий заемщику направляются документы для подписания (график платежей, договор с медиатором, медиативные соглашения), которые необходимо подписать в личном кабинете в течение 72 часов. С этого момента кредиторы приостанавливают меры по взысканию. Платформа самостоятельно распределяет платежи между кредиторами согласно единому графику.
Параметры погашения
Максимальный срок действия единого графика составляет 5 лет, для социально уязвимых категорий граждан - до 7 лет. До 1 января 2027 года расходы на услуги медиатора покрываются за счет банковского и микрофинансового омбудсманов.
В случае нарушения условий графика (просрочка платежа свыше 40 дней) кредитор имеет право возобновить принудительное взыскание долга в установленном законом порядке. Повторное участие в процедуре коллективного урегулирования не предусмотрено.
Заемщики, не соответствующие указанным критериям, вправе рассмотреть процедуру внесудебного банкротства через портал egov.kz.