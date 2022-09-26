- К Единому контакт-центру по второй линии подключены региональные управления образования. Вопросы, находящиеся в компетенции местных исполнительных органов, сразу будут перенаправлены в управления образования для решения вопроса, - отметили в ведомстве.

В пресс-службе министерства просвещения сообщили о запуске единого контакт-центра по вопросам образования по. Он работает в будние дни с 9:00 до 18:30 часов.По данным министерства, чаще всего граждане интересуются, как встать в очередь на получение места в детском саду, восстановить документы об образовании, перевести детей из одной школы в другую, а также спрашивают об организации питания.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.