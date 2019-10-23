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Бизнес-новости

Эффективно лечим сложные детские патологии

В Уральске комплексное лечение заболеваний нервной и опорно–двигательных систем детского населения оказывает медицинский реабилитационный центр «Балауса» на платной основе по очень доступным ценам. В недавно открывшем свои двери центре ведут прием высококвалифицированные специалисты: врач–реабилитолог (взрослый и детский), невропатолог (взрослый и детский), детский хирург, нейрохирург, психолог, логопед и дефектолог, врач мануальной терапии. А также функционируют кабинеты лечебной физкультуры (ЛФК), массажа и физиотерапии. Кабинеты ЛФК и физиотерапии оснащены современным оборудованием и тренаж
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Эффективно лечим сложные детские патологии
В Уральске комплексное лечение заболеваний нервной и опорно–двигательных систем детского населения оказывает медицинский реабилитационный центр «Балауса» на платной основе по очень доступным ценам.
В недавно открывшем свои двери центре ведут прием высококвалифицированные специалисты: врач–реабилитолог (взрослый и детский), невропатолог (взрослый и детский), детский хирург, нейрохирург, психолог, логопед и дефектолог, врач мануальной терапии. А также функционируют кабинеты лечебной физкультуры (ЛФК), массажа и физиотерапии. Кабинеты ЛФК и физиотерапии оснащены современным оборудованием и тренажерами.
– Наш медицинский центр оказывает полную комплексную медико–реабилитационную помощь детскому населению нашей области с неврологической и ортопедической патологией, используя коррекцию двигательных, психо–эмоциональных и речевых нарушений, которые без реабилитации в будущем могут отразиться на полной или частичной неспособности ребенка aдaптиpoвaтьcя к окружающему миру и oбщecтвy. На консультацию к специалистам принимаем взрослых и родителей с детьми в возрасте от 1 месяца. Полный спектр лечения, включая медикаментозную помощь и физиотерапию, проводим детям от 2 месяцев до 18 лет, – рассказал руководитель реабилитационного медцентра «Балауса», детский и взрослый врач–невролог высшей категории Алибек Есендияров.
В клинике, по словам доктора, занимаются лечением таких патологий, как задержка психоречевого развития, детский церебральный паралич, спастический тетрапарез, остехондроз поясничного отдела позвоночника, остеохондроз шейного и грудного отдела позвоночника, дисплазия тазобедренного сустава, кривошея, косолапие, плоскостопие, сколиоз и другие. Медицинский реабилитационный центр «Балауса» уже с порога располагает к себе маленьких пациентов своей уютной обстановкой. В кабинетах комфортная детская мебель, яркие игрушки и наглядный материал. А родители отмечают высокий сервис оказываемых медицинских услуг, уважительное отношение и индивидуальный добродушный подход докторов и медперсонала к каждому ребенку.
– Мой сынок пошел в годик, но через 2 месяца мы заметили, что он косолапит. Нас это обеспокоило, и мы обратились к ортопеду. Малышу поставили диагноз «Варусная деформация голеней и кифоз поясничного отдела позвоночника» и назначили физиотерапевтическое лечение: массаж, электрофорез и парафин. В поликлинике, где мы закреплены, большая очередь по записи на процедуры, одну из которых возможно пройти только через месяц. Такая ситуация создала нам значительный дискомфорт, ведь лечение нужно было пройти как можно быстрее, и одновременно весь комплекс процедур сразу. Знакомые порекомендовали клинику «Балауса», и я очень довольна, что пришла лечить ребенка именно сюда. Мы почти закончили курс лечения, остался один день. Все процедуры проходили одновременно, и есть положительные результаты. Мой сын стал спокойно спать, уже бегает и прыгает. Стоимость за лечение вполне доступна. Например, за 10–дневный курс из трех процедур я оплатила 33000 тенге. Всем рекомендую эту клинику, – поделилась мама маленького пациента Анастасия Феденко.
Мы ждем вас по адресу: 4 мкр., д.32. Регламент работы: понедельник – пятница с 8.00 до 18.00, суббота с 8.00 до 12.00. Тел. для справок: 8(7112)30–41–22, 8 705 590 81 80, 8 778 952 10 47, 8 705 328 13 81.
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