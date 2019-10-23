Эффективно лечим сложные детские патологии

В Уральске комплексное лечение заболеваний нервной и опорно–двигательных систем детского населения оказывает медицинский реабилитационный центр «Балауса» на платной основе по очень доступным ценам. В недавно открывшем свои двери центре ведут прием высококвалифицированные специалисты: врач–реабилитолог (взрослый и детский), невропатолог (взрослый и детский), детский хирург, нейрохирург, психолог, логопед и дефектолог, врач мануальной терапии. А также функционируют кабинеты лечебной физкультуры (ЛФК), массажа и физиотерапии. Кабинеты ЛФК и физиотерапии оснащены современным оборудованием и тренаж