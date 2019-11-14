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Происшествия Социум

Егеря пытались застрелить в Уральске

Нападение на егеря произошло 13 ноября около полуночи в районе поселка Круглоозерное, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказал 54-летний егерь хозяйственного угодья "Фрунзенское" Геннадий Головотенко, нападавшие сначала набросились на него с кулаками, а потом и вовсе начали стрелять. – Я приехал в поле, увидел подозрительную машину, попросил их показать машину. Двое мужчин от досмотра отказались, вели себя неадекватно, были в состоянии алкогольного опьянения. Они накинулись на меня с кулаками, нанесли порядка 2-3 ударов. Я спрятался за машину, они начали в меня стрелять. Если
Арайлым Усербаева
Егеря пытались застрелить в Уральске
Нападение на егеря произошло 13 ноября около полуночи в районе поселка Круглоозерное, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как рассказал 54-летний егерь хозяйственного угодья "Фрунзенское" Геннадий Головотенко, нападавшие сначала набросились на него с кулаками, а потом и вовсе начали стрелять. – Я приехал в поле, увидел подозрительную машину, попросил их показать машину. Двое мужчин от досмотра отказались, вели себя неадекватно, были в состоянии алкогольного опьянения. Они накинулись на меня с кулаками, нанесли порядка 2-3 ударов. Я спрятался за машину, они начали в меня стрелять. Если бы не машина, то меня, скорее всего, убили бы. С собой оружия у меня не было. Потом я вызвал полицейских, которые очень быстро приехали на место. Я всего три месяца работаю здесь и такое у меня впервые. От произошедшего я в шоке, - рассказал Геннадий Головотенко. Как рассказал заместитель начальника управления полиции г.Уральск Нурлан Бисенов, 14 ноября в 00.01 на пульт 102 поступило сообщение о том, что в районе посёлка Круглоозерное в степи неизвестные люди напали на егеря. - Незамедлительно на место выехала ночная поисково-оперативная группа "Сова". Они установили, что неизвестные люди произвели несколько выстрелов в егеря, его автомашину и пытались его убить, а затем скрылись в неизвестном направлении. После этого незамедлительно по тревоге были подняты дополнительные силы полиции, патрульные экипажи батальона дорожной полиции, следственно-оперативная группа и сотрудники криминальной полиции. Был объявлен план "Перехват". По горячим следам были задержаны двое подозреваемых, которые пытались скрыться на автомашине ВАЗ-2109. Оба являются 32-летними жителями города Уральск, оба ранее неоднократно были судимы за кражи и хулиганство. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 99 УК РК "Покушение на убийство". С места происшествия были изъяты огнестрельные гильзы, патроны, пыжи от патронов. Подозреваемые целенаправленно пытались убить егеря, стреляли в него из огнестрельного гладкоствольного оружия  с картечью. Было произведено минимум 3-4 выстрела, - рассказал Нурлан Бисенов. Стоит отметить, что чуть позже полицейские там же, в лесном массиве, задержали еще одну машину марки "Нива", в салоне которой находились двое мужчин. – Мужчины являются жителями города Уральск. При осмотре в машине были изъяты боеприпасы: 20 патронов 12-го калибра, охотничий нож и туша отстреленной и разделанной косули. В настоящее время по данному дело возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-следственные мероприятия по закреплению доказательной базы, - добавил Нурлан Бисенов.
Заместитель руководителя управления полиции г.Уральск Нурлан Бисенов
Егерь Геннадий Головотенко Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА
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