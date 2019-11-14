Егеря пытались застрелить в Уральске

Нападение на егеря произошло 13 ноября около полуночи в районе поселка Круглоозерное, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказал 54-летний егерь хозяйственного угодья "Фрунзенское" Геннадий Головотенко, нападавшие сначала набросились на него с кулаками, а потом и вовсе начали стрелять. – Я приехал в поле, увидел подозрительную машину, попросил их показать машину. Двое мужчин от досмотра отказались, вели себя неадекватно, были в состоянии алкогольного опьянения. Они накинулись на меня с кулаками, нанесли порядка 2-3 ударов. Я спрятался за машину, они начали в меня стрелять. Если