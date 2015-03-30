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Социум

«Эйр Астана» начала рейсы из Уральска в Астану и Лондон

Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на руководство авиакомпании "Эйр Астана". По словам старшего вице-президента по правительственным законодательным вопросам и безопасности авиакомпании "Эйр Астана" Ербола ОСПАНОВА, вчера, 29 марта, авиакомпания возобновила прямой рейс "Уральск-Астана". - Сегодня состоялась встреча с акимом области. Цель данной встречи - это открытие рейсов "Уральск-Астана". Месяц-полтора назад мы открыли рейс "Уральск-Алматы", - рассказал Ербол ОСПАНОВ. По его словам, рейсы будут выполняться ежедневно по утрам из Уральска в Астану. К слову, по пятни
Анэль Кайнеденова
«Эйр Астана» начала рейсы из Уральска в Астану и Лондон
Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на руководство авиакомпании "Эйр Астана".
airport323263
airport323263
По словам старшего вице-президента по правительственным законодательным вопросам и безопасности авиакомпании "Эйр Астана" Ербола ОСПАНОВА, вчера, 29 марта, авиакомпания возобновила прямой рейс "Уральск-Астана". - Сегодня  состоялась встреча с акимом области. Цель данной встречи - это открытие рейсов "Уральск-Астана". Месяц-полтора назад мы открыли рейс "Уральск-Алматы", - рассказал Ербол ОСПАНОВ. По его словам, рейсы будут выполняться ежедневно по утрам из Уральска в Астану. К слову, по пятницам для удобства пассажиров рейсы будут выполняться вечером из Уральска в Астану. - Рейсы "Уральск-Астана" позволит соединить жителей области и весь местный бизнес с Лондоном, Парижем и Франкфуртом.  Путешествующие пассажиры будут прилетать из Европы в Астану в  05.45  утра, а в 6.45 будет вылет из Астаны в Уральск. Здесь они будут в 8 часов утра. В 9 часов утра можно будет начать движение в сторону Астаны с тем, чтобы получить стыковку на рейсы в Лондон, Париж и Франкфурт. Вчера был выполнен рейс "Астана-Париж". Это большое достижение для авиакомпании "Эйр Астана" и для Казахстана в целом. Всем известно, что казахстанская авиация находилась в "черном списке" и "Эйр Астана" косвенно была ограничена в перемещении в Европу. Как стало известно, два раза в неделю рейс "Уральск-Астана" будет выполняться на самолетах "Airbus 320" и пять раз в неделю на самолетах "Embraer". Уже сейчас авиакомпания отмечает хорошую загрузку пассажиров. К примеру, вчера из Астаны в Уральск прилетели 85 пассажиров, а обратно улетели - 84. - На данный момент уже продано 10 транзитных билетов на рейс "Уральск-Астана-Лондон", - рассказал Ербол ОСПАНОВ. - Также мы заменили самолеты в Алматы, поскольку раньше летал "Embraer" вместимостью 97 пассажиров, сейчас летает "Airbus 320" вместимостью 148 пассажиров. Поскольку уже вчера из Алматы в Уральск прилетели 107 человек. Фото Медета МЕДРЕСОВА Видео Ербола АМАНШИНА
аэропорт "Эйр Астана" рейс

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