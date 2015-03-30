«Эйр Астана» начала рейсы из Уральска в Астану и Лондон

Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на руководство авиакомпании "Эйр Астана". По словам старшего вице-президента по правительственным законодательным вопросам и безопасности авиакомпании "Эйр Астана" Ербола ОСПАНОВА, вчера, 29 марта, авиакомпания возобновила прямой рейс "Уральск-Астана". - Сегодня состоялась встреча с акимом области. Цель данной встречи - это открытие рейсов "Уральск-Астана". Месяц-полтора назад мы открыли рейс "Уральск-Алматы", - рассказал Ербол ОСПАНОВ. По его словам, рейсы будут выполняться ежедневно по утрам из Уральска в Астану. К слову, по пятни