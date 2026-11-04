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Социум

«Экономия на градусе»: сколько тратят жители ЗКО на алкоголь и на каком месте регион в Казахстане

В Казахстане падает спрос на вино, пиво и коньяк, но растут продажи водки. Западный Казахстан при этом удерживает позиции среди наиболее экономных регионов страны по тратам на спиртное.
Варвара Тыщенко
«Экономия на градусе»: сколько тратят жители ЗКО на алкоголь и на каком месте регион в Казахстане
Фото из архива "МГ"

Как сообщают аналитики EnergyProm.kz со ссылкой на данные Бюро национальной статистики, за первые восемь месяцев текущего года в Казахстане зафиксировано снижение продаж алкоголя в трех из четырех основных категорий: спрос на коньячные напитки упал на 41,9%, на вино - на 12%, а на пиво - на 5%.

Единственным сегментом, показавшим рост (+4,5%), оказалась водка. Аналитики объясняют такие изменения инфляционным давлением - за год алкоголь в стране подорожал в среднем на 14,8% (пиво - сразу на 16,9%). В условиях роста цен покупатели всё чаще выбирают экономию и переходят на более доступный алкоголь.

Какое место занимает ЗКО по тратам на спиртное?

Официальные данные БНС по бюджетам домохозяйств за первое полугодие демонстрируют существенный разрыв в семейных расходах по регионам страны.

Западно-Казахстанская область держится ближе к нижней трети республиканского рейтинга, входя в число регионов с весьма умеренными и экономными тратами на алкогольную продукцию.

  • Антилидеры по тратам: Возглавляют список Карагандинская (18,1 тыс. тенге на семью за два квартала), Павлодарская (16 тыс. тенге) и Костанайская (15,7 тыс. тенге) области, а также Алматы (17,2 тыс. тенге).
  • Показатели ЗКО: Семьи в Западно-Казахстанской области тратят на алкогольную корзину в среднем в 2-3 раза меньше, чем жители Караганды, Костаная или Алматы.
  • Абсолютный минимум: Меньше всего в Казахстане на спиртное тратят в Мангистауской области (всего 1,1 тыс. тенге за полгода), а также в Кызылординской (2,3 тыс. тенге) и Туркестанской (4,8 тыс. тенге) областях.

Разница между самым "тратящим" и самым "экономным" регионом Казахстана превысила 16 раз.

Спад отечественного производства

Снижение внутреннего спроса уже отразилось на заводах и импорте. Выпуск отечественного коньяка сократился на 41,9%, вина - на 17,2%, а пива - на 6%.

При этом динамика расходов в городской и сельской местности показала разные направления: горожане в первом полугодии урезали свои расходы на алкоголь на 7,2% (до 10,6 тыс. тенге на семью за полгода), в то время как сельские жители, напротив, немного увеличили затраты - на 3% (до 8,1 тыс. тенге).

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