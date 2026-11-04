«Экономия на градусе»: сколько тратят жители ЗКО на алкоголь и на каком месте регион в Казахстане

В Казахстане падает спрос на вино, пиво и коньяк, но растут продажи водки. Западный Казахстан при этом удерживает позиции среди наиболее экономных регионов страны по тратам на спиртное.

Как сообщают аналитики EnergyProm.kz со ссылкой на данные Бюро национальной статистики, за первые восемь месяцев текущего года в Казахстане зафиксировано снижение продаж алкоголя в трех из четырех основных категорий: спрос на коньячные напитки упал на 41,9%, на вино - на 12%, а на пиво - на 5%.

Единственным сегментом, показавшим рост (+4,5%), оказалась водка. Аналитики объясняют такие изменения инфляционным давлением - за год алкоголь в стране подорожал в среднем на 14,8% (пиво - сразу на 16,9%). В условиях роста цен покупатели всё чаще выбирают экономию и переходят на более доступный алкоголь.

Какое место занимает ЗКО по тратам на спиртное?

Официальные данные БНС по бюджетам домохозяйств за первое полугодие демонстрируют существенный разрыв в семейных расходах по регионам страны.

Западно-Казахстанская область держится ближе к нижней трети республиканского рейтинга, входя в число регионов с весьма умеренными и экономными тратами на алкогольную продукцию.

Антилидеры по тратам: Возглавляют список Карагандинская (18,1 тыс. тенге на семью за два квартала), Павлодарская (16 тыс. тенге) и Костанайская (15,7 тыс. тенге) области, а также Алматы (17,2 тыс. тенге).

Показатели ЗКО: Семьи в Западно-Казахстанской области тратят на алкогольную корзину в среднем в 2-3 раза меньше, чем жители Караганды, Костаная или Алматы.

Абсолютный минимум: Меньше всего в Казахстане на спиртное тратят в Мангистауской области (всего 1,1 тыс. тенге за полгода), а также в Кызылординской (2,3 тыс. тенге) и Туркестанской (4,8 тыс. тенге) областях.

Разница между самым "тратящим" и самым "экономным" регионом Казахстана превысила 16 раз.

Спад отечественного производства

Снижение внутреннего спроса уже отразилось на заводах и импорте. Выпуск отечественного коньяка сократился на 41,9%, вина - на 17,2%, а пива - на 6%.

При этом динамика расходов в городской и сельской местности показала разные направления: горожане в первом полугодии урезали свои расходы на алкоголь на 7,2% (до 10,6 тыс. тенге на семью за полгода), в то время как сельские жители, напротив, немного увеличили затраты - на 3% (до 8,1 тыс. тенге).