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Социум

Экс-аким Атырауской области Бергей Рыскалиев получил статус политического беженца в Великобритании

Об этом на своей официальной странице в Facebook сообщил казахстанский гражданский активист Серикжан МАМБЕТАЛИН, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото со страницы Facebook Серикжана Мамбеталина По словам МАМБЕТАЛИНА, с беглым экс-акимом Атырауской области Бергеем РЫСКАЛИЕВЫМ все в порядке, он получил статус политического беженца в Великобритании. - По английским законам этот статус не позволяет приехать ему в Астану и дать показания агентству по борьбе с коррупцией. Но, думаю, он сможет дать показания по "Скайпу", его интересно будет послушать и власти, и простому народу, - сообщил
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Экс-аким Атырауской области Бергей Рыскалиев получил статус политического беженца в Великобритании
Об этом на своей официальной странице в Facebook сообщил казахстанский гражданский активист Серикжан МАМБЕТАЛИН, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото со страницы Facebook Серикжана Мамбеталина По словам МАМБЕТАЛИНА, с беглым экс-акимом Атырауской области Бергеем РЫСКАЛИЕВЫМ все в порядке, он получил статус политического беженца в Великобритании. - По английским законам этот статус не позволяет приехать ему в Астану и дать показания агентству по борьбе с коррупцией. Но, думаю, он сможет дать показания по "Скайпу", его интересно будет послушать и власти, и простому народу, - сообщил Серикжан МАМБЕТАЛИН. По сообщению пресс-службы агенства по делам государственной службы и противодействию коррупции РК, беглым братьям РЫСКАЛИЕВЫМ, а также остальным участникам ОПГ необходимо в срок до 10.00 часов 2 марта 2018 года явиться в административное здание Национального бюро по противодействию коррупции на допрос. - В ходе следствия антикоррупционной службой добыты доказательства, подтверждающие противоправность деяний вышеуказанных лиц и их сообщников. Собранные материалы позволили квалифицировать противоправные деяния подозреваемых в создании и руководстве организованной преступной группой, злоупотреблении должностными полномочиями, хищении государственного имущества и бюджетных средств путем их присвоения и мошенничества, получения взяток, а также их последующей легализации, - сообщили в пресс-службе ведомства. Также в сообщении отмечается, что в соответствии с частью 1 статьи 208 УПК РК подозреваемый вызывается на допрос повесткой. - Однако в связи с нахождением подозреваемых Рыскалиева Б. С., Рыскали А. С., Альбакасова Р. С. и других лиц вне пределов Республики Казахстан и уклонением от явки антикоррупционная служба, руководствуясь частью 3 статьи 205 УПК РК, публикует уведомление о вызове подозреваемых на допрос в средствах массовой информации, - говорится в сообщении пресс-службы АДГСПК.
Ерлан ОМАРОВ
Бергей Рыскалиев экс-аким допрос

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