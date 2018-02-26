Экс-аким Атырауской области Бергей Рыскалиев получил статус политического беженца в Великобритании

Об этом на своей официальной странице в Facebook сообщил казахстанский гражданский активист Серикжан МАМБЕТАЛИН, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото со страницы Facebook Серикжана Мамбеталина По словам МАМБЕТАЛИНА, с беглым экс-акимом Атырауской области Бергеем РЫСКАЛИЕВЫМ все в порядке, он получил статус политического беженца в Великобритании. - По английским законам этот статус не позволяет приехать ему в Астану и дать показания агентству по борьбе с коррупцией. Но, думаю, он сможет дать показания по "Скайпу", его интересно будет послушать и власти, и простому народу, - сообщил