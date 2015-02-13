Бывший глава АРЕМ Мурат Оспанов освобожден из зала суда, сообщает корреспондент Tengrinews.kz. Суд признал его виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде штрафа.
Фото с сайта kapital.kz
Сегодня судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны Ербол Рахимбеков поставил точку в нашумевшем деле о получении взятки высокопоставленным чиновником.
"Суд постановил назначить наказание в виде штрафа на сумму 1 миллиард 101 миллион 60 тысяч тенге с конфискацией всего принадлежащего ему имущества, с пожизненным лишением права занимать должности, связанные с осуществлением государственных функций и органов самоуправления. Меру пресечения в отношении Оспанова изменить на подписку о невыезде с освобождением осужденного из зала судебного заседания. Актая Армана от уголовной ответственности освободить", - огласил постановление Ербол Рахимбеков. Судья также отметил необходимость внесения представления Президенту Казахстана о лишении Мурата Оспанова госнаграды - ордена "Курмет".
Фото с сайта Tengrinews.kz
"Конечно же, мы не ожидали такого исхода. Хочется радоваться, но, что касается суммы штрафа, это очень большая сумма", - прокомментировала решение суда супруга экс-главы АРЕМ Индира Оспанова, которая на протяжении всего процесса присутствовала на каждом заседании. Она отметила, что таких денег в их семье нет.
В свою очередь адвокат Мурата Оспанова Хамида Айткалиева заявила, что довольна решением суда, однако пока не готова ответить будет ли оно обжаловано.
Отметим, суд назначил наказание бывшему главе АРЕМ с учетом введенного с 1 января 2015 года нового Уголовного Кодекса РК, предусматривающего наказание в виде штрафа, а также учитывая личность подсудимого Оспанова, его безупречный послужной список, его заслуги, отмеченные госнаградами. Исходя из принципа справедливости и соразмерности наказания, учитывая смягчающие обстоятельства, суд счел возможным назначить штраф ниже установленного предела, в размере 30-кратной суммы взятки.
Суд над бывшим председателем Агентства по регулированию естественных монополий длился три месяца. Органами уголовного преследования Мурат Оспанов обвинялся в том, что, являясь председателем антимонопольного ведомства при утверждении тарифа на передачу и распределение электроэнергии для АО "Атырау Жарык" путем вымогательства получил через посредника двумя траншами 300 тысяч долларов. За дачу взятки перед судом предстал бизнесмен Арман Актай, действовавший в интересах АО "Атырау Жарык", который признался в том, что был вынужден дать взятку должностному лицу.
"На протяжении длительного времени, несмотря на наличие судебных актов в пользу АО "Атырау Жарык", департамент по регулированию естественных монополий (ДАРЕМ - Прим. автора) по Атырауской области не исполнял решение суда, ссылаясь на АРЕМ, непосредственно на Оспанова. Неоднократные попытки разрешить данный вопрос были безуспешными. Более того, ДАРЕМ по Атырауской области, ссылаясь на АРЕМ, ставил новые условия с угрозой в случае их неисполнения, при утверждении тарифа, возникновение проблем", - заявила в ходе прения сторон прокурор Сандугаш Рыспаева, отметив, что все доказательства вины обоих подсудимых в суде нашли свое подтверждение.
10 февраля текущего года сторона обвинения попросила суд признать виновным Мурата Оспанова в совершении преступления и назначить наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также конфисковать принадлежащее ему имущество. Армана Актая прокурор попросила освободить от уголовной ответственности, учитывая факт вымогательства со стороны Оспанова.
Выступая с последним словом в суде Мурат Оспанов заявил о своей невиновности. Все произошедшее с ним он назвал результатом преступной провокации, организованной определенными лицами. "Ваша честь, никаких преступлений я не совершал. Свою вину я не признаю. Я только сожалею, что из-за излишней доверчивости я намеревался взять эти деньги в долг. Вместо того, чтобы провести главное событие в нашей семье (свадьба дочери - Прим. автора), которого мы ждали больше 20 лет, я просидел в тюрьме", - заявлял ранее Мурат Оспанов.
В суде Оспанов рассказал, что деньги, которые проходят в уголовном деле как взятка, он собирался взять в долг у Армана Актая для проведения семейного торжества - қыз ұзату дочери (проводы невесты). Кроме того, в ходе судебных слушаний Мурат Оспанов заявил, что в ходе оперативно-следственных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов на него оказывалось моральное и физическое давление.
Ранее адвокаты Оспанова просили суд снять арест с имущества подсудимого - квартиры в Астане, ТОО "Мирас+", а также с банковских счетов его дочерей и супруги. Арест также был наложен на имущество, большей частью которого владеет мать Мурата Оспанова.