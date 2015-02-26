761d6a2d_1Позднее певец прокомментировал своё фото "поддержки" украинской власти. Бывший участник отечественной поп-группы "Иванушки-International" Олег Яковлев провёл минувший День защитника Отечества в Киеве, где встретился с украинскими активистами и записал песню под названием "Прости". О том, что российский артист приехал в столицу Украины рассказал в своём Facebook украинский политический аналитик и активист Роман Давиденко. Он заявил, что встреча с Яковлевым произошла в обычном "Макдоналдсе", где россиянин обедал. По словам активиста, певец рассказал о том, что поддерживает Украину. Кроме того, он согласился сфотографироваться на память держа в руках календарь с фотографиями украинских силовиков, в простонародье именуемых киборгами. "Олег поддерживает Украину! Он пожелал мира и получил за это календарь с украинскими "киборгами" на память от "укропов" и "фашистов"! Спасибо тебе, Друг, за поддержку!" - написал Давиденко. e0202ce75e В свою очередь, сам россиянин в беседе с журналистами "Комсомольской правды" заявил: "Помогите! Меня подставили!" По его словам, человека, с которым он сфотографировался, артист видел в первый раз, причём мужчина заявил, что является его поклонником "с детства". "Я приехал в Киев только для того, чтобы записать песню 23-го числа, потому что другого времени не было. Скоро уже улетаю. Это просто катастрофично! Сейчас все СМИ пишут какие-то такие слова, но это совершенно не ко мне! Я абсолютно аполитичный! Меня просто подставили с блокнотом, с календарем - я не знаю, что именно это такое! Мне все звонят и говорят: "Что ты сделал?!". А я просто сфотографировался как всегда с поклонниками!" - заявил бывший "Иванушка". При этом Яковлев заявил, что не поддерживает украинскую армию "ни в коем случае" и пожелал мира этой стране. Источник: topnews.ru