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Происшествия

Экс-начальник отдела земельных отношений в ЗКО оштрафован на 42 млн тенге

Иллюстративное фото smolensk-i.ru Сегодня, 24 июня, Бурлинским районным судом был оглашен приговор бывшему руководителю районного отдела земельных отношений Жангельды САРАТАЕВУ, обвиняемому по статье 366 ч. 3 п.4 УК РК - "Получение взятки должностным лицом неоднократно". Суд назначил Жангельды САРАТАЕВУ наказание в виде штрафа в размере семидесятикратной суммы взятки с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности в госорганах. Штраф в размере 42 млн тенге должен быть выплачен в течение месяца. Напомним, Жангельды САРАТАЕВ был задержан 16 марта нынешнего года. Как след
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Экс-начальник отдела земельных отношений в ЗКО оштрафован на 42 млн тенге
Иллюстративное фото smolensk-i.ru
Иллюстративное фото smolensk-i.ru
Иллюстративное фото smolensk-i.ru Сегодня, 24 июня, Бурлинским районным судом был оглашен приговор бывшему руководителю районного отдела земельных отношений Жангельды САРАТАЕВУ, обвиняемому по статье 366 ч. 3 п.4 УК РК - "Получение взятки должностным лицом неоднократно". Суд назначил Жангельды САРАТАЕВУ наказание в виде штрафа в размере семидесятикратной суммы взятки с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности в госорганах. Штраф в размере 42 млн тенге должен быть выплачен в течение месяца. Напомним, Жангельды САРАТАЕВ был задержан 16 марта нынешнего года. Как следует из обвинительного заключения заместителя прокурора Бурлинского района Нурлыбека МУСАГАЛИЕВА, 300 тысяч тенге компания «Чехкамп» по предложению САРАТАЕВА перевела на счет проектной организации «Аксайжержобалау». После получения денег через вышеназванную организацию руководитель отдела земельных отношений приобрел мебель на сумму более 100 тысяч тенге, остальные 200 тысяч тенге он оставил у себя. Между тем Жангельды САРАТАЕВ свою вину не признал. В ходе судебного процесса в качестве свидетелей были опрошены руководитель областного управления земельных отношений Алия МУХАМЕТЖАНОВА, специалисты районного отдела земельных отношений, руководитель управления юстиции Бурлинского района Берик АСЫЛБЕКОВ, представители ТОО «Чехкамп», учредитель и директор «Аксайжержобалау», а также предприниматель ЕРГАЛИЕВ, которого Жангельды САРАТАЕВ якобы вынудил на дачу взятки. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Бурлинский район

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