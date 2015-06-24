Экс-начальник отдела земельных отношений в ЗКО оштрафован на 42 млн тенге

Иллюстративное фото smolensk-i.ru Сегодня, 24 июня, Бурлинским районным судом был оглашен приговор бывшему руководителю районного отдела земельных отношений Жангельды САРАТАЕВУ, обвиняемому по статье 366 ч. 3 п.4 УК РК - "Получение взятки должностным лицом неоднократно". Суд назначил Жангельды САРАТАЕВУ наказание в виде штрафа в размере семидесятикратной суммы взятки с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности в госорганах. Штраф в размере 42 млн тенге должен быть выплачен в течение месяца. Напомним, Жангельды САРАТАЕВ был задержан 16 марта нынешнего года. Как след