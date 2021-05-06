Экс-полицейских осудили за убийство 18-летнего чемпиона мира Есенбека Сигуатова

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области вынесен приговор двум бывшим сотрудникам полиции, обвинявшимся в убийстве 18-летнего чемпиона мира по грэпплингу Есенбека Сигуатова, сообщает "Акжайык". 23-летний Б .М. признан виновным по п. 6 и 9 ч. 2 ст. 99 УК РК "Убийство совершенное способом, опасным для жизни других людей, из хулиганских побуждений" и приговорён к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии чрезвычайной безопасности. 26-летний Б. Д. признан виновным по статье 432 "Укрывательство преступления" и приговорён к 3 годам лишения свободы.