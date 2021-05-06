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Социум

Экс-полицейских осудили за убийство 18-летнего чемпиона мира Есенбека Сигуатова

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области вынесен приговор двум бывшим сотрудникам полиции, обвинявшимся в убийстве 18-летнего чемпиона мира по грэпплингу Есенбека Сигуатова, сообщает "Акжайык". 23-летний Б .М. признан виновным по п. 6 и 9 ч. 2 ст. 99 УК РК "Убийство совершенное способом, опасным для жизни других людей, из хулиганских побуждений" и приговорён к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии чрезвычайной безопасности. 26-летний Б. Д. признан виновным по статье 432 "Укрывательство преступления" и приговорён к 3 годам лишения свободы.
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Экс-полицейских осудили за убийство 18-летнего чемпиона мира Есенбека Сигуатова
В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области  вынесен приговор двум бывшим сотрудникам полиции, обвинявшимся в убийстве 18-летнего чемпиона мира по грэпплингу Есенбека Сигуатова, сообщает "Акжайык".
Экс-полицейских осудили за убийство 18-летнего чемпиона мира Есенбека Сигуатова
Экс-полицейских осудили за убийство 18-летнего чемпиона мира Есенбека Сигуатова
  23-летний Б .М. признан виновным по п. 6 и 9 ч. 2 ст. 99 УК РК "Убийство совершенное способом, опасным для жизни других людей, из хулиганских побуждений" и приговорён к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии чрезвычайной безопасности. 26-летний Б. Д. признан виновным по статье 432 "Укрывательство преступления" и приговорён к 3 годам лишения свободы. – Подсудимый Б. М. из хулиганских побуждений, пренебрегая общепринятыми нормами поведения и выражая явное неуважение к окружающим, грубо нарушая общественный порядок и используя малозначительный повод, произвел в Сигуатова несколько выстрелов из имеющегося у него охотничьего ружья 12-го калибра, сказала, зачитывая приговор, судья Тыныштык Нуримова. Кроме того, подсудимые должны возместить моральный ущерб потерпевшей стороне в размере 10 млн тенге. Родственники погибшего с приговором не согласны. – В судебном процессе Б. Д. проходил как сотрудник полиции, но в приговоре указан как житель Атырау. Как это понимать? Он должен был получить по 432-й статье максимальный срок – 6 лет, а дали только 3. Второй подсудимый тоже должен был получить по максимуму – 20 лет, а дали минимальный по этой статье срок 15 лет. По его словам, он якобы нашёл на улице охотничье ружье, после чего хранил у себя дома почти год. Почему не применили ещё одну статью – «незаконное хранение огнестрельного оружия»? Мы считаем, что убийцы нашего сына получили слишком мягкое наказание, поэтому будем обжаловать приговор, – сказал отец погибшего Токсанбай Оразгали. Сестра подсудимого Б. М. эмоционально заявила, что её брата «подставили», и она не согласна с приговором.
Экс-полицейских осудили за убийство 18-летнего чемпиона мира Есенбека Сигуатова
Экс-полицейских осудили за убийство 18-летнего чемпиона мира Есенбека Сигуатова
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