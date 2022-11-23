– Срок наказания Асабаева исчислять с 23 ноября 2022 года. Зачесть в срок наказания осуждённого время содержания под стражей с 26 июня по 23 августа (это время Асабаев провёл в ИВС - прим. автора) из расчёта один день содержания под стражей за два дня отбывания наказания в УИС минимальной безопасности. Время содержания под домашним арестом с 23 августа по 23 октября - из расчёта два дня за один день, - зачитал судья Акылбек Имангалиев.Речь идёт об аварии, которая произошла в ночь на 26 июня, в 00:40 на пересечении улиц Шолохова и Курмангалиева. Микроавтобус Toyota столкнулся со стоящим Scooter (где кроме водителя был несовершеннолетний пассажир) и ВАЗ-2110, где находились водитель и три пассажира. Пассажир скутера - 17-летний подросток скончался в реанимации, водитель получил множественные ушибы. В ту роковую ночь Айбек Асабаев грубо нарушил ПДД и наехал на скутер, который стоял на светофоре. После чего врезался в легковушку. Суд проходил в сокращённом порядке, так как Айбек Асабаев вину свою признал полностью, от дачи показаний отказался. Мама погибшего подростка заявила, что претензий к нему не имеет. Подсудимый заключил с женщиной медиативное соглашение и выплатил моральную компенсацию в размере трёх миллионов тенге. К слову, в органах внутренних дел Айбек Асабаев работал на должности старшего госавтоинспектора в звании майора. После случившегося он был уволен из полиции за грубое нарушение служебной дисциплины. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Экс-полицейскому вынесли приговор за смертельное ДТП в Уральске
Его взяли под стражу в зале суда, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото Медета Медресова Сегодня, 23 ноября, в Уральском городском суде вынесли приговор в отношении 39-летнего экс-майора полиции Айбека Асабаева. Он был признан виновным в совершении преступления по части 3 статьи 345 УК РК «Нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека». Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в учреждении уголовно исправительной системы минимальной безопасности. Кроме этого, суд лишил Асабаева водительских прав на пять лет. Осужденного взяли под стражу в зале суда, так как во время суд