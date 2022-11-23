Экс-полицейскому вынесли приговор за смертельное ДТП в Уральске

Его взяли под стражу в зале суда, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото Медета Медресова Сегодня, 23 ноября, в Уральском городском суде вынесли приговор в отношении 39-летнего экс-майора полиции Айбека Асабаева. Он был признан виновным в совершении преступления по части 3 статьи 345 УК РК «Нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека». Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в учреждении уголовно исправительной системы минимальной безопасности. Кроме этого, суд лишил Асабаева водительских прав на пять лет. Осужденного взяли под стражу в зале суда, так как во время суд