Экс-полицейского подозревают в убийстве: в полиции ЗКО скрывают дату его увольнения

17 ноября в Таскалинском районе был убит 30-летний местный житель. По подозрению в преступлении стражи порядка задержали 23-летнего мужчину. В местном департаменте полиции сообщили, что ранее он был уволен из органов внутренних дел по отрицательному мотиву. Однако причину увольнения в полиции сообщать не стали.

17 ноября в Таскалинском районе был убит 30-летний местный житель. По подозрению в преступлении стражи порядка задержали 23-летнего мужчину. В местном департаменте полиции сообщили, что ранее он был уволен из органов внутренних дел по отрицательному мотиву. Однако причину увольнения в полиции сообщать не стали.

Между тем, под предыдущей новостью об убийстве пользователи Instagram сообщают, что подозреваемый на момент преступления являлся действующим сотрудником полиции.

По имеющейся у редакции информации, 23-летний мужчина работал в СОБРе (специальный отряд быстрого реагирования - прим. автора) в звании младшего сержанта и находился в трудовом отпуске. Эту информацию в департаменте полиции ЗКО не опровергли, но и не подтвердили.

Как стало известно, у 30-летнего погибшего осталась беременная супруга. Его похоронят завтра, 19 ноября, в родном селе.