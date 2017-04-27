Экс-руководитель отдела занятости и соцпрограмм ранее на судебном процессе утверждала, что поручение найти деньги для проведения фуршета для ветеранов ей давал замакима города Уральска. Однако сегодня экс-замакима города Марс САТЫБАЛДИЕВ в своих показаниях указал, что такого не было, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Айгуль Тукешева
Айгуль ТУКЕШЕВА обвиняется по статье 189 УК РК - "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества".
Как пояснил прокурор, подсудимая умышлено совершила преступление и обвиняется в хищении денежных средств в размере 180 тысяч тенге.
Сегодня, 27 апреля, в городском суде Уральска были допрошены свидетели.
По словам экс-замакима города Марса САТЫБАЛДИЕВА, ему стало известно о показаниях, которые дала Тукешева, из СМИ.
- Я работал заместителем акима города до 12 декабря 2016 года. Во время моей работы я таких указаний, как говорит Тукешева, ей не давал, - пояснил бывший замакима.
В то же время Сатыбалдиев подтвердил тот факт, что он состоял в комиссии по выплате социальных пособий, когда деньги незаконно начислялись на счета водителя и заместителя директора центра социальной адаптации.
- Для начисления социальных пособий комиссия обследует жилищные условия, после чего дает законное решение на их получение. Но этим вопросом у нас в акимате занимался целый отдел. Ну, конечно, по всем адресам, я просто физически бы не успевал проезжать, - заверил Марс САТЫБАЛДИЕВ.
Заместитель центра социальной адаптации Сарина по делу также проходит свидетелем. В своих показаниях она сообщила, что дважды получала начисленную материальную помощь и передавала ее Тукешевой.
- К категории лиц, нуждающихся в социальной помощи, я не отношусь, и как попала в этот список, я не знаю. Меня Тукешева вызвала и сказала принести копию удостоверения личности и номер банковского счета. Я все сделала, как она сказала, не задавая ей никаких встречных вопросов. Один раз передала ей 30 тысяч тенге в августе, и еще один раз такую же сумму - в декабре 2014 года. В 2015 году она хотела перечислить на мой счет еще 50 тысяч тенге, но я ей отказала. Вообще, как только я узнала, что это нарушение законодательства, я сразу заявила об этом в полицию, - рассказала свидетель Сарина.
Кроме того, Сарина сообщила, что деньги водителя она не передавала. Однако видела дважды, как он приносил Тукешевой денежные средства в размере 30 тысяч тенге.
Допрошенная главный бухгалтер отдела занятости и соцпрограмм Аяшова пояснила в судебном разбирательстве, что для выплаты материального социального пособия необходимо решение специальной комиссии.
- Кроме того, нужно предоставить заявление, номер счета, справку о подаче обращения, справку о доходах. Существует разные выплаты, есть единовременная и ежемесячная. Есть такая категория лиц, где социальная помощь перечисляется без учета семейного дохода, - отметила Аяшова.
Сам директор центра социальной адаптации Утешев охарактеризовал Тукешеву с хорошей стороны и отметил, что никогда не замечал нарушения закона с ее стороны.
- Я тоже состоял в комиссии на тот момент, но своих подчиненных в этом списке не замечал. Так как проходит очень много лиц, нуждающихся в соцпомощи. Может быть такое, что я отпрашивался или отсутствовал при принятии решения в комиссии. Мы просто обязаны ставить подпись, если даже когда-то отсутствовали. И я этого не скрываю, - заверил с свидетель Утешев. - То, что деньги перечислялись на счета моих подчиненных, я не знал. Единственное, о чем меня просила Тукешева, это пригласить Сарину и Козыбаева к ней в кабинет, я и пригласил, это всего лишь рабочий момент.
Напомним,
в июне 2014 года экс-руководитель отдела занятости и соцпрограмм, пользуясь служебным положением, начисляла материальную помощь на счета подчиненных. После чего они обналичивали денежные средства и передавали их Тукешевой.
Как стало известно в ходе судебного разбирательства, на подписку республиканских изданий "Казахстанская правда" и "Егемен Қазақстан" экс-начальница отдала 90 тысяч тенге. Айгуль ТУКЕШЕВА вину по предъявленному ей обвинению признала и заявила, что это была вынужденная мера. Кроме того, она отметила, что похищенные средства уже возвращены в бюджет в досудебном порядке.
Кристина КОБИНА
Фото из архива "МГ"