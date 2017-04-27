Как стало известно в ходе судебного разбирательства, на подписку республиканских изданий "Казахстанская правда" и "Егемен Қазақстан" экс-начальница отдала 90 тысяч тенге. Айгуль ТУКЕШЕВА вину по предъявленному ей обвинению признала и заявила, что это была вынужденная мера. Кроме того, она отметила, что похищенные средства уже возвращены в бюджет в досудебном порядке.

Кристина КОБИНА

Фото из архива "МГ"