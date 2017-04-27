Фото из архива "МГ" Само шествие начнется в 10.00 и планируется его завершить уже к 11 часам, после него начнется концертная программа. Как сообщили в службе центральных коммуникаций, в шествии примут участие все коллективы предприятий Западно-Казахстанской области. Стоит отметить, что в 2016 году традиционное шествие на 1 Мая отменили из-за ремонта проспекта Достык. 1 Мая в нашей стране отмечается государственный праздник единства народа Казахстана. Этот праздник начали отмечать с 1996 года.