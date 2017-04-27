Скриншот с видео очевидца Лжеинвалид просит милостыню у прохожих и бросается под колеса проезжающих мимо машин. Видео, разоблачающее мужчину, выложили в одном из социальных сообществ. Парень на вид лет 25-27-ми азиатской внешности при виде проезжающих машин начинает прихрамывать и ковылять, опираясь на костыли. После того, как машины уезжают, парень перестает претворяться и идет обычным шагом совершенно здорового человека.hVtCKBPy-JM По словам местных жителей, которым уже приходилось иметь дело с попрошайкой-мошенником, в Атырау он приезжает на заработки, инвалидной книжки не имеет, встретить его можно в разных частях города. Более того, лжеинвалид с целью наживы бросается под колеса машин. - Такой здоровый мужчина, руки-ноги на месте, только работать и работать. Ужас! Нашел самый легкий способ заработать деньги, притворившись инвалидом. Аллах все видит, накаркает себе, что ноги отнимутся. Дармоед! - возмущается одна из жительниц Атырау. - Ехала сегодня на районе драмтеатра, видела этого "инвалида"- попрошайку....Да, это тот же который под колеса бросается, проезду транспорта мешает! - комментирует видео женщина-водитель. Местные жители предупреждают друг друга, как не попасться на уловки мошенника, а автолюбителей - быть внимательными на дорогах, ведь этот человек в любой момент может оказаться под колесами какой-нибудь дорогостоящей иномарки.