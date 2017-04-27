Тимура ШАЯХМЕТОВА приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". prigovor shayahmetoмф (1) Сегодня, 27 апреля, в городском суде огласили приговор в отношении экс-руководителя областного управления спорта Тимура ШАЯХМЕТОВА. Как сообщила судья Варвара ДМИТРИЕНКО, вина Тимура ШАЯХМЕТОВА была полностью доказана, а гражданский иск в размере 1,4 млн тенге был им погашен. - Суд признал Шаяхметова виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 362 ч. 4 п. 3 УК РК - "Превышение должностных полномочий" и назначил наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности в государственных учреждениях, - зачитала приговор Варвара ДМИТРИЕНКО. Стоит отметить, что на одном из процессов Тимур ШАЯХМЕТОВ заявил, что готов заключить с прокурором процессуальное соглашение, однако в итоге стороны не сошлись во мнениях о мере наказания. Кроме того, на прениях сторон прокурор переквалифицировал обвинение со статей "Получение взятки" и "Присвоение и растрата вверенного чужого имущества" на 362 ч. 4 - "Превышение должностных полномочий". Напомним, бывшего главу облспорта ЗКО Тимура ШАЯХМЕТОВА 14 декабря 2016 года задержали сотрудники антикоррупционной службы. Как выяснилось уже в суде, Тимур ШАЯХМЕТОВ через бывшего руководителя отдела управления спорта Акжана ИШАНОВА собирал деньги с директоров всех спортшкол области и старших тренеров, якобы для сдачи годового отчета в Астане. Удалось собрать около 2 млн тенге, которые были отданы Шаяхметову. prigovor shayahmetoмф (2) Фото Медета МЕДРЕСОВА  