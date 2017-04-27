Дорога к некоторым уральским школам весной и осенью представляет из себя месиво из грязи и воды, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". shkola doroga (3) В редакцию газеты "МГ" обратились родители учащихся СОШ №8 с жалобами на то, что долгие годы отсутствует подъездной путь к школе. - Наша школа для одаренных детей находится практически в центре города, но каждую весну и осень у входа в школу лужи и грязь. Почему власти не делают подъездные пути к школе? В прошлом году говорили, что ко всем школам и детсадам сделают нормальные дорожки.  Но мы почему-то этого не видим. Читала новость, что дорогу сделают только к 10 школам и нашей в этом списке нет, - рассказала родительница по имени Эльвира. Подобная картина наблюдается и у еще двух уральских школ - №23 и №25. Если к одним школам дорог нет из-за грязи, то к другим из-за припаркованных впритык к школе машин. Родители учеников СОШ №17 и №19 жалуются на то, что недобросовестные автолюбители, привозящие своих детей, паркуют машины вблизи школы. - Нужно же как-то разграничивать пространство. Ну, давайте во двор будем заезжать на машинах. Каждое утро не пройти с ребенком из-за машин, - возмущаются родители учащихся СОШ №17 и №19. Как рассказал руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска Кайрат МУХАМБЕТКАЛИЕВ, на сегодняшний день разработана ПСД подъездных путей к девяти школам, одной ДЮСШ. - ПСД уже готова для ДЮСШ №4,  №44,  №24, №2, №13, №1, №4 и №39, №33 и СОШ №16, - отметил Кайрат МУХАМБЕТКАЛИЕВ. Напомним, 28 сентября прошлого года на сессии городского маслихата аким Уральска Нариман ТУРЕГАЛИЕВ пообещал сделать подъездные пути к школам, детсадам и поликлиникам. shkola doroga (4) shkola doroga (5) shkola doroga (6) shkola doroga (7) shkola doroga (8) shkola doroga (9) shkola doroga (10) Кристина КОБИНА Фото Медета МЕДРЕСОВА