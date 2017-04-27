Перед тем, как спустить корабль на воду, по традиции об борт разбили бутылку с шампанским. Эту миссию выполнили аким области Алтай КУЛЬГИНОВ и министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Бейбут АТАМКУЛОВ. Согласно морским традициям это означает, что с катером все будет в порядке. Корабль «Мангыстау» построен по оборонному госзаказу для военно-морских сил. - Перед нами стоит задача модернизации, о чем говорил глава государства. Завод «Зенит» уже готов выпускать судна водоизмещением 600 тонн, этот корабль - 250 тонн. Квалификации имеются, кадровый потенциал очень хороший, ежегодно мы обучаем наши кадры. Корабль соответствует всем современным требованием, здесь европейское и германское оборудование, - рассказал аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ На этом корабле, в отличие от предыдущих, модернизировано вооружение, что позволило расширить круг решаемых задач. На нем установлены средства для обнаружения подводных диверсионных угроз, включая боевых пловцов и борьбу с ними. На его сборку ушло примерно 1,5 года. - Каждое судно, каждое созданное вами изделие - это, в первую очередь, укрепление нашей оборонной способности. Мы сегодня с гордостью может заявлять, что Казахстан становится государством, которое может строить свои корабли. Конечно, река Чаган не может вместить всего того, что могут сделать заводчане, и географию завода в будущем надо расширять, и, возможно, специалисты с завода «Зенит» будут работать на Каспийском побережье, - заявил министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Бейбут АТАМКУЛОВ. При сборке этого судна были учтены предложения военных моряков по улучшению маневренных характеристик корабля, боевых возможностей, условий обитания экипажа. Каждый спуск судна на воду - праздник для заводчан. - Для любого сотрудника предприятия спуск корабля - это очень знаменательное событие. Закончился определенный период создания своего изделия, если будет следующий, значит, хорошо. Особых сложностей при его сборке не возникало, - сказал сотрудник АО «Зенит» Виктор СОРОКИН. Строительством катеров завод занимается с 1993 года. За этот период было изготовлено уже 25 катеров, которые сданы заказчикам и сегодня несут свою службу по охране территориальных вод.