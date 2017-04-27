Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали родители учеников СОШ №3, уже несколько дней младшие классы сидят на уроках по 35 минут. - В классах холодно, а в куртках заниматься неудобно, поэтому надеваем детям свитера. Учителя тоже ходят, укутанные в кофты. По какой причине в школе так рано выключили отопление, неизвестно. Обычно в квартирах отключают 15 апреля, а в школе тепло еще было. Вот уже неделю, как уроки в младших классах длятся 35 минут, - пояснила одна из мам младшеклассника Анна. Такая же ситуация и в СОШ №25. Ученикам начальной школы сократили уроки до 35 минут. Мы обратились в горОО и пресс-службу акимата Уральска, однако ответа от них не дождались.