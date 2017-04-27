Таков был сценарий совместных тактико-специальных учений спасателей и военных. В ликвидации утечки хлора из железнодорожной цистерны приняли участие сотрудники ГУ "ЗРАОСО", ДЧС, в/ч 5546, Центра медицины и катастроф, а также пожарные.Сообщение о разгерметизации цистерны и утечки ядовитого вещества на пульт дежурных поступило в 10.15 утра, уже в 10.30 на место учения прибыли все указанные службы. Спасатели провели эвакуацию людей, оказавшихся в зоне поражения облака хлора. Служащие Центра медицины и катастроф оказали медицинскую помощь пострадавшим.- Согласно тактике учений разведгруппа военных произвела осмотр территории, взяла пробы воздуха и определила зону поражения. После выставления поста безопасности и обозначения места заражения на пути распространения облака хлора поставили водяную завесу. Далее пожарные путем распыление воды воды осадили хлорное облако и нейтрализовали места поражения на грунте, - рассказал руководитель ГУ "ЗРАОСО" Бахтияр КАДЫРХАНОВ.Убедившись в приостановлении утечки хлора, все спасатели по выходу из зоны поражения подверглись санитарной обработке водой, чтобы удалить остатки хлора. Всего в учениях было задействовано 26 человек и 5 единиц техники.