ЧП произошло 25 апреля в поселке Ушана Сулукольского сельского округа Каратобинского района ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал аким Каратобинского района Асхат ШАХАРОВ, дети 2013 и 2015 годов рождения гуляли без присмотра родителей и провалились в выгребную яму соседей. - Мальчик и девочка гуляли на улице одни. Когда дети пропали из вида, их стали искать, их тела сельчане обнаружили в септике в соседнем дворе в тот же день около 8 часов вечера. Сейчас прокуратура и РУВД проводят экспертизы. По данному факту уже возбуждено уголовное дело. Что касается привлечения к ответственности родителей утонувших детей, то это будут решать компетентные органы, - отметил Асхат ШАХАРОВ. Смерть у детей наступила в результате механической асфиксии - они захлебнулись нечистотами. Как пояснили в акимате, дети не являлись друг другу братом и сестрой.