Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал аким Каратобинского района Асхат ШАХАРОВ, дети 2013 и 2015 годов рождения гуляли без присмотра родителей и провалились в выгребную яму соседей. - Мальчик и девочка гуляли на улице одни. Когда дети пропали из вида, их стали искать, их тела сельчане обнаружили в септике в соседнем дворе в тот же день около 8 часов вечера. Сейчас прокуратура и РУВД проводят экспертизы. По данному факту уже возбуждено уголовное дело. Что касается привлечения к ответственности родителей утонувших детей, то это будут решать компетентные органы, - отметил Асхат ШАХАРОВ. Смерть у детей наступила в результате механической асфиксии - они захлебнулись нечистотами. Как пояснили в акимате, дети не являлись друг другу братом и сестрой.