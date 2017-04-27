Иллюстративное фото с сайта Znak.com Об этом в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций сообщил руководитель департамента по делам государственной службы Токтамыс ЖУМАГУЛОВ. По словам спикера, в этом году департамент будет вести активный мониторинг официальных страниц и аккаунтов в соцсетях госслужащих. Ежеквартально информация будет предоставляться Агентству по делам государственной службы. Лица, дискредитирующие государственную службу, либо нарушающие этические нормы, будут привлекаться к дисциплинарной ответственности. - Несмотря на то, что данная работа ведется уже с прошлого года, агентство нам дало конкретные поручения, в департаменте определены конкретные сотрудники, которые будут заниматься мониторингом социальных сетей по части того, соблюдают ли госслужащие этические нормы в соответствие с требованиями законодательства. В этом году мы будем проводить работу на постоянной основе, - сообщил Токтамыс ЖУМАГУЛОВ. Спикер привел один из примеров дискредитации госслужбы - инцидент с участием заместителем акима Махамбетского района, который был понижен в должности после вмешательства в конфликт между водителем трактора и дорожными полицейскими. Благодаря распространенному видео в социальных сетях, был обнаружен факт грубого нарушения норм служебной этики. - Если я госслужащий и размещаю в социальных сетях те или иные непристойные фотографии в увеселительных заведениях, либо нарушение общественного порядка, либо иллюстрации других действий вызывающего характера, эти фотографии могут вызвать серьезную критику в адрес госслужащих. Чтобы не допустить таких фактов, мы будем проводить мониторинг, - заявил Токтамыс ЖУМАГУЛОВ. https://mgorod.kz/nitem/v-atyrauskoj-oblasti-posle-skandala-s-unichtozhennym-protokolom-zamakima-ponizili-v-dolzhnosti/