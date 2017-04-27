Ограничение было введено 14 апреля и продлится оно до середины мая, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". skot3 По словам жителей села Косколь Каратобинского района, вакцинацию домашней скотины ветеринары все-таки провели. - Скот вакцинировали дважды, один раз 26 марта, второй раз где-то 10 апреля. Скот переносит болезнь очень сложно, а молодняк гибнет, - пояснили местные жители. - Мы добились внимания со стороны властей. Из акимата дали указание проводить регистрацию погибших животных  и пообещали за это небольшую компенсацию. Сельчане уверяют, что примерно лишь в 30 дворах из 180-ти скот не переболел. Между тем, по словам акима Коскольского сельского округа Берика ЖАКСЫГАЛИЕВА, в селе ввели ограничение на въезд и выезд автотранспорта на месяц и провели вакцинацию животных против пастереллеза. Именно такой диагноз поставили заболевшим животным. - У нас установлены дезбарьеры, которые ежедневно заливают химическим раствором. Ситуация под контролем. После вакцинации гибель скота прекратилась, - отметил аким Коскольского сельского округа. По подсчетам акимата, в селе погибло около 150 голов скота. Напомним, падеж скота в селе Косколь Каратюбинского района ЗКО начался ещё 16 марта. По словам сельчан погибло порядка двухсот голов скота. Кристина КОБИНА Фото из архива "МГ"