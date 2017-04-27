Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель управления туризма и внешних связей ЗКО Анвар НИЕТКАЛИЕВ, в нашей области в июне 2017 года планируют открытие новой рыболовной базы и еще несколько проектов в сфере развития внутреннего туризма. - Если говорить про развитие внутреннего туризма, то хочу привести один пример. В Бокейординском районе, на родине Жангир хана, предприниматель воспользовался всеми госпрограммами и теперь проводит туристические поездки. Эти туры можно приобрести в двух турфирмах Уральска. Также там планируют обучать конному спорту детей от 8 до 18 лет. Среди реализованных проектов у нас есть велодорожки, на которые зимой были огромные очереди лыжников. Сейчас идут переговоры о том, чтобы устроить там прокат велосипедов, - пояснил Анвар НИЕТКАЛИЕВ. Еще один проект, который остается нереализованным уже несколько лет - это строительство аквапарка в Уральске. По словам Анвара НИЕТКАЛИЕВА, переговоры с инвесторами ведутся, однако, когда они закончатся, и когда уже начнется строительство, не известно. - Гостям ЭКСПО мы хотим показать обновленную Бокей Орду. В музее уже отреставрированы комната и трон Жангир хана. Приезд иностранных гостей нам даст шанс найти инвесторов и партнеров для развития туризма в области, - отметил Анвар НИЕТКАЛИЕВ.