Иллюстративное фото с сайта www.politnavigator.net Этот факт был рассмотрен на заседании Совета по этике госслужащих в акимате Атырауской области. Жительница Аксайского сельского округа, оставив дома грудного ребенка, принесла документы в сельский акимат для их последующей сдачи. Однако, заместитель акима по неизвестным причинам отказался их принять. -Таким образом замакима грубо нарушил права гражданки. После обращения в наш департамент данный факт был подтвержден и нами были приняты соответствующие меры: замакима понизили в должности, кроме того, к дисциплинарной ответственности был привлечен аким сельского округа за ненадлежащую организацию работы с гражданами. Только после нашего вмешательства все документы были приняты и вопросы моментально решены. Хочу отметить, что мы реагируем на все обращения, которые поступают в наш департамент, - сообщил руководитель департамента по делам государственной службы Токтамыс ЖУМАГУЛОВ в ходе брифинга в региональной службе центральных коммуникаций. Совет по этике Атырауской области за первый квартал 2017 года провел два заседания и рассмотрел 17 вопросов. По решению совета руководителям госорганов рекомендовано наложить дисциплинарное взыскание 11 госсслужащим. Телефон горячей линии департамента по делам государственной службы: 456323, номер единого Call-центра - 1424