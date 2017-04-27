В редакцию "МГ" обратились возмущенные жители многоэтажного дома по улице Мункеулы, 83. - Мы уже начинаем привыкать к строительному мусору в нашем дворе. Дело в том, что у нас на районе ведутся строительные работы. Недавно сдали в эксплуатацию 5-этажный дом. Он находится возле нашего. Дом сдали, а вот мусор за собой не убрали. Весь строительный мусор оставили в нашем дворе. Я писала в акимат города, в акимат Зачаганска, но все безрезультатно. Наши дети играют посреди этого мусора. А в ветреную погоду весь мусор разлетается по двору. Мы устали его убирать. Ведь там не только полиэтиленовые пленки, но и остатки железобетона, металлических частей, - рассказала жительница дома №83 по имени Назгуль. По словам другой жительницы Асель, они пытались собрать мусор в одну кучу, но ветер все равно разносит все по двору. - Аким недавно объезжал улицу Шолохова, проспект Абулхаир хана, жалко, что до нас не доехал. У нас есть, что ему показать. Почему уполномоченные органы вообще принимают дом в эксплуатацию, если строители оставили горы мусора за собой?! Можно же как-то отрегулировать этот вопрос, - возмущается Асель. Кроме того, жильцов беспокоит еще одна проблема - это накопление талой воды в подвале дома после каждого дождя. - Сейчас идут дожди, и вся вода стекает к нам в подвал и осенью было также. Подвал вообще не просыхает. Там изначально неправильно сделана вертикальная планировка территории. Неправильно разработан генплан, наш дом низко посажен. Да и арыки сделали некачественно, а решетки вообще не выдержали нагрузки и уже порвались, - сетуют жильцы. Между тем, в акимате города Уральска уверяют, что жильцы сами не доносят мусор до контейнеров. - Со строительным мусором мы согласны – рядом идет строительство многоэтажного дома, и после его окончания, подрядная организация все за собой уберет. Что касается полиэтилена и другого мусора, сами жильцы выбрасывают его во дворе, не доносят до контейнеров. А потом требуют, чтобы за ними убирал ДЭП. Так нельзя делать. Канализация забивалась, мы вызывали работников водоканала, и в люке находили овечьи шкуры. То есть жильцы сами выбрасывают в канализацию всяческий мусор, а когда она забивается, начинают жаловаться. Что касается подвала, на данный дом действует гарантия строительной организации и в рамках гарантии все нарушения будут устранены, - прокомментировал ситуацию руководитель отдела строительства Уральска Марат МОЛДАШЕВ.