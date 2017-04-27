Жители Уральска будут обеспечены горячей водой, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал технический директор АО "Жайыктеплоэнерго" Нурбулат ЖУМАЛИЕВ, 12 апреля ЖТЭ получило письмо об отключении подачи газа. 17 апреля АО "КазТрансГазАймак" отключило подачу газа. - В связи с этим мы перешли на резервное топливо - мазут. Информация о том, что мазута хватило бы только на 5 дней, недостоверна. В любом случае, мы бы не оставили город без горячей воды. Топлива бы нам хватило, - заверил технический директор ЖТЭ. В течение 8 дней решался вопрос подачи газа на ТЭЦ. Все это время ТЭЦ вырабатывала электрическую и тепловую энергию на мазуте. - Уже 25 апреля мы перешли на природный газ. Нами подписано гарантийное соглашение с АО "КазГазТрансАймак" о том, что ЖТЭ выплатит задолженность до июля 2017 года, - рассказал Нурбулат ЖУМАЛИЕВ. Напомним, 17 апреля АО "КазТрансГаз Аймак" из-за долгов приостановило подачу газа АО "Жайыктеплоэнерго". Долг предприятия перед газовиками составил 621 млн тенге. Кристина КОБИНА