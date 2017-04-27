Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель акима Уральска Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ, сейчас уже разрабатывается проектно-сметная документация на строительство новых пешеходных переходов. - Один из надземных пешеходов будет построен через улицу Шолохова в районе строительного рынка "Золотая чаша", а второй расположится над дорогой между "Салтанат сарайы" и новой площадью в 7 микрорайоне, - отметил Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ. Между тем, точных сроков начала строительства замакима не назвал, так как финансирование на данные проекты еще не выделено.