Иллюстративное фото с сайта fedpress.ru По словам руководителя пресс-службы РгК «Батыс» Национальной гвардии РК Ерболата СУЛТАНОВА, примерно в 9 часов утра военнослужащие воинской части 5546 батальона оперативного назначения Бекболат НУРТАЗАЕВ и Серик РЫСКЕЛЬДИЕВ во время патрулирования заметили бегущего по полю мужчину, за которым гнался на машине человек. Военные передали об этом по рации на «102» старшему сержанту ОВД Мухтару УРБИСИНОВУ, который на тот момент находился на посту «Дамба». Началось преследование. - Совместно с сотрудниками ОВД вчетвером задержали гражданина, который попытался скрыться от преследования и надели на него наручники. При обыске в его кармане обнаружили травматический пистолет «Оса», - рассказал Ерболат СУЛТАНОВ. – Они вместе с подельником совершили разбойное нападение. Связали хозяйку квартиры и похитили у нее 24 млн тенге. Оказалось, что задержанный имеет судимость, его передали для дальнейшего разбирательства сотрудникам УВД. В пресс-службе ДВД Атырауской области уточнили, что в том самом автомобиле находился 39-летний мужчина – сосед пострадавшей женщины, который услышал крики и призывы о помощи и бросился вдогонку за грабителями на своей машине. Одному из подозреваемых удалось скрыться. - Угрожая травматическим пистолетом, преступники связали женщину и забрали деньги с ценностями на сумму 24 миллиона, из них обнаружено 19 млн тенге. Задержанному жителю поселка Макат Атырауской области 27 лет. Личность его подельника 1991 года рождения, установлена. Он в розыске, - сообщили в пресс-службе ДВД.