Задержанный мужчина дал признательные показания. Герой видеоролика пояснил, что он вовсе не мастурбировал, а просто справлял нужду, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». uralsk (1) Как сообщили в ДВД ЗКО, 23 апреля в ЕРДР по статье 293 УК РК «Хулиганство» был зарегистрирован факт совершения хулиганских действий мужчиной, которого уральцы сняли на видео. — По данному факту было проведено досудебное расследование, в ходе которого допрошенный показал, что по дороге домой ему захотелось по малой нужде, и поэтому, зайдя в заброшенный палисадник, при отсутствии вблизи посторонних лиц, он справил нужду, при этом время справления заняло больше обычного, — пояснили в ДВД ЗКО. В ДВД ЗКО отметили, что по результатам расследования было принято решение о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления. Мужчина, справлявший нужду в заброшенном палисаднике, будет привлечен к административной ответственности. Напомним, действия мужчины во дворе жилого дома сняли на видео. Местные жители говорят, что замечали его неоднократно в своем районе. Кристина КОБИНА