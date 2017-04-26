Иллюстративное фото с сайта zap-news.net Как рассказал руководитель ГУ "ЗРАОСО" Бахтияр КАДЫРХАНОВ, группа детей играла на крутом обрыве берега Урала. Внезапно произошел обвал земли и 2,5-годовалый ребенок сорвался в воду, захлебнулся и утонул. - ЧП произошло в 10.15. На место выехала трое наших сотрудников районного подразделения. В 10.25 тело мальчика извлекли из воды, - сообщил Бахтияр КАДЫРХАНОВ. Очевидцем трагедии стал местный житель, который и вызвал спасателей. - Мужчина услышал крики детей и увидел, как мальчика сильным течением уносит на середину реки. Наша станция находится недалеко, примерно в 500 метрах от места трагедии. Спасатели выехали на моторной лодке, мальчика извлекли, попытались откачать, но, к сожалению, было уже поздно, - рассказал Бахтияр КАДЫРХАНОВ.