Чемпионат мира прошел в Америке, штате Техас, городе Киллене, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Атырауский спортсмен Дмитрий ЛИ завоевал титул  чемпиона мира в весовой категории до 105 кг, а также получил звание  мастера спорта международного класса. В общекомандном зачете сборная Казахстана по пауэрлифтингу заняла второе место, уступив Японии 2 очка, на третьем месте оказалась Америка,  проиграв Казахстану  3 очка. По словам спортсмена, борьба была очень сложной, спортсмены выложились на 100%. Пауэрлифтинг или силовое троеборие представляет собой отдельные движения: приседания со штангой, жим штанги лежа и становая тяга. Дмитрий ЛИ выступал в жиме лежа среди мужчин от 20 до 40 лет. IMG-20170426-WA0028 Соревнования проходили среди всех возрастных групп: юноши и девушки до 18 лет, юниоры и юниорки от 18 до 23 мужчины и женщины от 24 до 40 лет и ветераны их 4 подгруппы. IMG-20170426-WA0027 - Сборная страны поехала на чемпионат в составе 20-ти человек, в том числе старший тренер РК и тренеры трех областей, - рассказал Дмитрий ЛИ. IMG-20170426-WA0026 Дмитрий ЛИ занимается пауэрлифтингом уже больше 10-ти лет,  имеет звание мастера спорта международного класса, в составе сборной страны уже 7 лет.  За это время стал чемпионом РК, 13 раз установил 15 рекордов страны и 3 рекорда Азии, дважды является чемпионом Азии, в 2013 году стал  серебряным призером мира среди юниоров. IMG-20170426-WA0025 Камилла МАЛИК