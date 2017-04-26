. Атырауский спортсмен Дмитрий ЛИ завоевал титул чемпиона мира в весовой категории до 105 кг, а также получил звание мастера спорта международного класса. В общекомандном зачете сборная Казахстана по пауэрлифтингу заняла второе место, уступив Японии 2 очка, на третьем месте оказалась Америка, проиграв Казахстану 3 очка. По словам спортсмена, борьба была очень сложной, спортсмены выложились на 100%. Пауэрлифтинг или силовое троеборие представляет собой отдельные движения: приседания со штангой, жим штанги лежа и становая тяга. Дмитрий ЛИ выступал в жиме лежа среди мужчин от 20 до 40 лет.Соревнования проходили среди всех возрастных групп: юноши и девушки до 18 лет, юниоры и юниорки от 18 до 23 мужчины и женщины от 24 до 40 лет и ветераны их 4 подгруппы.- Сборная страны поехала на чемпионат в составе 20-ти человек, в том числе старший тренер РК и тренеры трех областей, - рассказал Дмитрий ЛИ.Дмитрий ЛИ занимается пауэрлифтингом уже больше 10-ти лет, имеет звание мастера спорта международного класса, в составе сборной страны уже 7 лет. За это время стал чемпионом РК, 13 раз установил 15 рекордов страны и 3 рекорда Азии, дважды является чемпионом Азии, в 2013 году стал серебряным призером мира среди юниоров.Камилла МАЛИК