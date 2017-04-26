Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе ЗКО суда, судом №2 Акжаикского района было рассмотрено административные дела о привлечении двоих жителей села Тайпак к административной ответственности по статье 383 КоАП РК. - По материалам дела они были задержаны во время ловли рыбы на реке Жайык. Правонарушители ловили рыбу средством для рыбалки, запрещенным к использованию на самодельной лодке. Всего ими выловлено было 25 кг мелкого леща, - пояснили в суде ЗКО. На судебном заседании правонарушители вину признали, при назначении наказания просили принять во внимание их семейное положение. Постановлением суда они были признаны виновными и им назначено наказание в виде наложения административного штрафа на сумму 31 766 тенге каждому. Постановление не вступило в законную силу.