Как сообщили в ДВД ЗКО, вор был задержан по "горячим следам". - 21 апреля неизвестный мужчина, находясь в маршрутном автобусе №5, из кармана куртки у школьницы вытащил сотовый телефон, - сообщили в ДВД ЗКО. Как пояснили в ДВД ЗКО, вор был задержан через 10 минут после кражи. - Безработный 38-летний мужчина был ранее 7 раз судим и состоит на учете в ОВД как вор, грабитель, карманник, похититель сотовых телефонов. У него при личном досмотре был изъят похищенный у девочки телефон, - рассказали в ДВД ЗКО. В настоящее время задержанный водворен в ИВС УВД города Уральска, в рамках досудебного расследования проверяется его причастность к другим преступлениям. Стоит отметить, что полицейские обсуждают с руководителями пассажирских предприятий необходимость установки в салонах видеокамер наблюдения для профилактики краж чужого имущества. На LED-экранах, расположенных в автобусах, транслируются видеоролики о мерах предосторожности во избежание случаев карманных краж.