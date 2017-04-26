Фото с сайта ust-kut24.ru ДВД Актюбинской области сегодня, 26 апреля, отчиталось, что в Актобе задержаны еще два радикала. Мужчинам 35 и 37 лет. Оба ранее судимые, с букетом уголовных статей. Прикрываясь религией, экстремисты продолжали принимать наркотики и, мягко говоря, «беспределить». В поле зрения криминальной полиции и управления по противодействию коррупции ДВД Актюбинской области иноверцы попали после разбойного нападения в центре города. 11 апреля около 22 часов радикалы в масках и вооруженные ножами ворвались в квартиру многоэтажки по пр. Абилкайыр хана. Дома были две девушки, 21 и 26-ти лет. Угрожая, экстремисты забрали у них 300 тысяч тенге сбережений, а потом изнасиловали. При неподчинении обещали убить. УВД города Актобе на группировку завело сразу несколько уголовных дел: разбой с применением оружия, изнасилование, сопряжённое с угрозой убийством и насильственные действия сексуального характера, сопряжённые с угрозой убийством. Радикалам грозит до 10 лет лишения свободы. Полицейские напоминают, что подобные приспособленцы называются в исламе «мунафиками» – лицемерами, внешне показывающих себя набожными мусульманами, но таковыми не являющимися. Маскируясь под истинных мусульман, они извращают суть исламской религии. Прикрываясь религией, вставшие на преступный путь религиозные экстремисты, извращают каноны традиционного ислама, призывающего к миру, уважению и добрососедству.