Иллюстративное фото из архива "МГ" В прошлом году было зарегистрировано 160 отказов родителей от профилактических прививок. Наибольшее количество отказов поступило от родителей детей до года - 99%. Из них 43 родителя удалось уговорить на проведение прививок своим детям. Как рассказал и.о. руководителя департамента охраны общественного здоровья ЗКО Жайдар КУРМАНОВ, с 24 по 30 апреля на территории ЗКО проводится Европейская неделя иммунизации. - Наша цель - акцентировать внимание на важность вакцинации. Все мы знаем, что профилактические прививки против инфекционных заболеваний проводятся на бесплатной основе. Вакцина закупается на бюджетные средства. На сегодняшний эпидемиологическая ситуация в ЗКО стабильна. Имеются единичные случаи регистрации инфекционных заболеваний, таких как коклюш, - отметил Жайдар КУРМАНОВ. Также Жайдар КУРМАНОВ пояснил, что в области есть зарегистрированные случаи инфекционных заболеваний детей среди непривитых. - В 2016 году было отмечено два случая заболевания детей туберкулезом из числа непривитых детей. В этом году зарегистрированных случаев заболеваемости инфекционными болезнями непривитых детей нет, - рассказал и.о руководителя департамента охраны общественного здоровья ЗКО.