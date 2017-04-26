Сегодня в большом зале акимата состоялось совещание по вопросу благоустройства города с участием акима города Наримана ТУРЕГАЛИЕВА, депутатов, председателей КСК и крупных предприятий. Желающих принять участие в нем было очень много, некоторым даже не хватило мест в зале. Один из присутствующих высказал мнение, что побелка деревьев на улицах города вовсе не нужна. - Я не агроном, но я эколог. Недавно я прочитал, что нужно проводить побелку только плодово-ягодных деревьев. А обычным деревьям побелка наносит только вред с экологической точки зрения. Мы же выделяем на это средства из бюджета, может, лучше потратим их на уборку мусора с улиц города, - сказал один из присутствующих на совещании в городском акимате. Аким города Нариман ТУРЕГАЛИЕВ предложил подключить ученых для решения вопроса по поводу побелки деревьев. - Если не нужно белить деревья, то это только для нас лучше. Если нужно белить, то будем белить. Пусть ученые нам дадут правильный ответ. В этом вопросе необходим научный подход, - пояснил аким города. Кроме этого, аким города призвал председателей КСК и всех жителей города выходить на субботники и убирать свои дворовые территории. - У нас во дворах ноги сломать можно, - охарактеризовал ситуацию во дворах аким города и дал задание председателям КСК в ближайщее время навести порядок.