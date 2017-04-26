Иллюстративное фото с сайта www.aif.ru Об этом сообщила и.о.руковдителя управления по развитию языков Маншук МУХАНБЕТКАЛИЕВА в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций. По словам спикера, результат проведенного соцопроса показал, что число русскоговорящего населения снизилось за счет уменьшения числа молодежи, владеющих русским языком - с 92% в 2015 году до 91,1% в 2016 году. Однако, значительно выросло число жителей области, владеющих английским языком. - Если в 2015 году английский язык знало 10,1% населения, в 2016 году это число выросло до 12,5%. В Атырауской области уровень владение казахским языком остается на высоком уровне. В 2016 году показатель составил 96,9% местного населения, - рассказала Маншук МУХАНБЕТКАЛИЕВА. Отметим, что соцопросы в области проводят частные компании, которые участвуют в конкурсе и выигрывают государственный тендер на проведение различных социологических исследований. Также в Атырау проделана определенная работа по внедрению системы "Казтест". В прошлом году совместно с Национальным центром тестирования госслужащие, работники ЦОНов, бюджетной сферы, правоохранительных органов и органов нацбезопасности, а также военные в общем количестве 3140 человек значительно повысили свой уровень по знанию госязыка. - В начале года указом премьер-министра было дано поручение о внедрении системы "Казтест" более масштабно и повсеместно. Эта работа в регионе активно ведется, и на апрель 2017 года уже 4 тысячи человек охвачены этой системой и успешно прошли тестирование, - сообщила Маншук МУХАНБЕТКАЛИЕВА.