Бактерии золотистый стафилококк обнаружили у четверых работников детсада, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил руководитель городского управления по защите прав потребителей Мадениет ТАНАУОВ, носителями бактерий стали четверо человек из персонала садика. Двое из них - работники пищеблока. - В настоящее время они отстранены от работы и проходят санацию. После того, как обследования на наличие бактерий дадут отрицательный результат, они будут допущены к работе, - сообщил Мадениет ТАНАУОВ. - Дети также уже выписаны из больницы. Между тем, по факту отравления трех воспитанников детского сада начато досудебное расследование по статье "Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности отравление людей". Напомним, 12 апреля четыре воспитанника детского сада №34 "Балбұлақ", расположенного в 7 микрорайоне, были госпитализированы в инфекционную больницу. Позже одному из них поставили диагноз ОРВИ, а троим пищевую токсикоинфекцию, причиной которой явился "золотистый стафилококк".