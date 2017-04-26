Несчастный случай произошел при перегоне скота через реку, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". cows_www.tyaplyapstroi.ru_ Иллюстративное фото с сайта www.tyaplyapstroi.ru ЧП произошло 25 апреля в 15.45. 20-летний парень, житель с.Жапырак Курмагазинского района, утонул при перегоне скота через реку Шароновка. - На место выехало два спасателя ГУ "ЗРАОСО". Тело утонувшего молодого человека удалось найти лишь в 16.30, - сообщил официальный представитель спасателей. Ерлан ОМАРОВ