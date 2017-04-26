Национальный Научно-практический Центр Коррекционной педагогики Министерства образования РК – одна из ведущих организаций в стране по реабилитации детей с особыми образовательными потребностями. Ежегодно в центре помощь получают более 400 детей и подростков из Алматы и других регионов Казахстана. Дети получают комплексную психолого-педагогическую помощь с помощью современных мультимедийных и интерактивных систем, а также развиваются творчески – в центре работает гончарная мастерская. «Специалисты центра используют как традиционные методы работы, так и инновационные с использованием информационно–коммуникационных технологий. В ближайшее время мы будем разрабатывать и продумывать стратегию проведения вебинаров в сфере специального и инклюзивного образования, поэтому нам как никогда нужен скоростной интернет. Также мы теперь не ограничены в поиске нужной информации о новейших методах работы с детьми с различными проблемами в развитии (ДЦП, аутизм, умственная отсталость, эпилепсия и т.д)», - отмечает исполняющая обязанности директора Райгуль Айтжанова. Комментирует пополнение списка организаций с бесплатным скоростным интернетом по проекту «Безграничные возможности» Главный исполнительный директор Beeline Казахстан Олександр Комаров: «Нам очень много хочется дать детям, воспитанникам центра. Подарить уверенность в себе, дать необходимые знания для понимания окружающего мира, расширить диапазон их физических и интеллектуальных возможностей. Мы помогаем имеющимся у нас ресурсом – доступным скоростным интернетом. И опыт показывает, что этот ресурс дает детям с ограниченными возможностями и их наставникам условия для больших и маленьких достижений». Социальная программа корпоративного бренда Beeline Business «Безграничные возможности» в июне подведет итоги 3 лет работы. В 2016 году программа изменилась – теперь кроме бесплатного интернета Beeline дарит организациям полностью оснащенные инновационные компьютерные классы. В рамках «Безграничных возможностей» доступ к интернету получили более 13 тысяч человек в городах Павлодар, Алматы, Шымкент, Петропавловск, Костанай, Усть-Каменогорск, Кокшетау, Караганда, Атырау, Кызылорда, Тараз и Уральск. Это 22 организации - школы и библиотеки для детей с ограниченными возможностями, дома юношества, реабилитационные центры, детские дома и другие социальные учреждения. Проект является флагманом глобальной социальной инициативы «Make Your Mark» («Оставь свой след») группы Vimpelcom в Казахстане. Лицензия 0000317 от 24 августа 1998 выдана Министерством транспорта и коммуникаций РК. На правах рекламы.