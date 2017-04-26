Как отметили в городском отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, по итогам конкурсных процедур определили подрядную организацию. Это ТОО «Астродор». - Начаты работы по улицам Шолохова и Жамбула. Затем будет произведен ремонт магистральных дорог. Планируется охватить 80 улиц. Мы составили график, где будет проходить ремонт в первую очередь, - сообщил заведующий сектором городского отдела ЖКХ ПТ и АД Ержан АУБАКИРОВ. В подрядной организации отметили, что работы будут вестись обычным способом. - Мы будем срезать асфальт фрезой. Затем будет применяться компрессор. После заливки образовавшегося гнезда битумом туда засыпаем асфальтобетонную смесь. Работы хватит на все лето. Техники у нас достаточно, - отметил представитель подрядной организации Станислав МЕРЦ. В ближайшее время подрядчики начнут капитальный и средний ремонт улиц Уральска и пригородных поселков.