Мужчину, мастурбировавшего во дворе жилого дома в районе школы №3, нашли и задержали, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". uralsk (1) Как сообщили в ДВД ЗКО, мужчину задержали. Более подробную информация будет предоставлена позже. Напомним, мужчину  во дворе жилого дома сняли на видео, когда тот мастурбировал, поглядывая на детей, прячась за полуразваленной стеной. Кроме того, местные жители говорят, что замечали его неоднократно в своем районе. Мужчина выглядит примерно на 25 лет. Ему грозит штраф до 2000 МРП. Кристина КОБИНА  