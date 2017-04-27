Группа актюбинцев заявила о своем намерении выйти к зданию суда в защиту местной Зены. По крайней мере, этого опасаются прокуроры и предупреждают, что нельзя воздействовать суд, и что у мирных собраний есть свои правила, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 1424328658_22 (1) Фото с сайта aktobetimes.kz По данным надзорного органа, к ним поступила информация, что 28 апреля сторонники полицейской Жаннат АХЕТОВОЙ, которая подозревается в превышении должностных полномочий и подделке документов, собираются возле областного суда. Люди намерены высказать протест против слишком жесткого, по их мнению, наказания. Дело в том, что в СМИ ранее распространили информацию о том, что в Актобе прокуроры запросили 2 года лишения свободы для женщины-полицейского, говорится на сайте прокуратуры Актюбинской области. Прокуратура Актюбинской области сообщает, что позиция государственного обвинителя в прениях по уголовному делу в отношении Жаннат АХЕТОВОЙ и Мираса ИБАДУЛЛАЕВА была освещена не в полном объеме. Гособвинитель учел наличие у Ахетовой малолетнего ребенка, а также совершение преступления средней тяжести, просил суд освободить ее от основного наказания на основании Закона «Об амнистии в связи с 25-летием Независимости Республики Казахстан». Также в отношении Мираса ИБАДУЛЛАЕВА гособвинитель просил суд на основании акта амнистии основное наказание в виде лишения свободы заменить на ограничение свободы. В любом случае окончательное решение примет суд, отметили в надзорном органе. Напомним, Зеной в Актобе назвали сотрудника дорожной полиции, старшего инспектора Жанну АХЕТОВУ. В городе она слывет одной из принципиальных «гаишников», с красотой и статью известной киногероини. Инспектор пыталась помочь своей подруге, которая нарушила правила дорожного движения. Зена переговорила с коллегой, сотрудником батальона дорожно-патрульной полиции Мирасом ИБАДУЛЛАЕВЫМ, чтобы тот избавил девушку от штрафа. Ахметова забрала и уничтожила заполненный инспектором бланк, а в типографии изготовила новый - липовый. Аскар АКТЛЕУОВ