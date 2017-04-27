Как сообщили в пресс-службе пожаротушения ДЧС ЗКО, пожар произошел в районе второй базы. - 27 апреля в 19.21 часов на пульт центрального управления поступил звонок о том, что по улице Баластная горит сухая трава и камыш, - сообщили в пресс-службе пожаротушения ДЧС ЗКО. В 20.16 часов пожар был потушен. Площадь пожара составила 2 гектара. На место выезжали 2 единицы техники и 8 человек личного состава. Причины пожара и виновные лица устанавливаются.