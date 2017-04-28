Снижение стоимости на недвижимость в стране привело к увеличению покупательского спроса на жилье на первичном и вторичном рынке. Источником информации о доступных к продаже квартирах в Павлодаре является сайт Naydidom.kz.   20063-1 Оценка объявлений портала НайдиДом показывает, что продажа квартир в Павлодаре достигает более 1,5 тысяч объектов. Основная масса предложений — 1457 (90%) — поступает от владельцев жилплощади, остальные 110 объектов (10%) — от агентств недвижимости. Средняя стоимость жилья составляет 8,5 млн тенге, а цена одного квадратного метра — 165 тыс. тенге. По данным портала Ranking.kz, жители Павлодара активно покупают жилплощадь по доступным ценам. Их не останавливает тенденция к снижению доходов. За год число сделок увеличилось на 15%, что составляет 24 тыс. объектов. Анализ рынка недвижимости в регионе За год средняя цена квартиры в Павлодаре упала с 9,3 млн до 8,5 млн Т. Сегодня средний показатель в миллионах тенге в зависимости от количества комнат такой:
  • однокомнатные (34%) — 5;
  • двухкомнатные (34%) — 7,3;
  • трехкомнатные (26%) — 10,6;
  • четырехкомнатные (6%) — 14,9.
Стоимость 1 кв. м находится в пределах 146-168 тыс. Т. Максимальное снижение ценового показателя за месяц продемонстрировали 2-комнатные квартиры — на 8-11%. Менее всего подешевели 3-комнатные — на 4-5%. Существенное понижение цены стимулирует активность на рынке и дает возможность приобрести достойную жилплощадь в рамках планируемого бюджета.