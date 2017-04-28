Иллюстративное фото из архива "МГ" Празднование Дня Победы начнется в 9.00 с возложения цветов к монументу «Этих дней не смолкнет слава» и к памятникам Маншук Маметовой, Г. Жукова, Т.Масина и братским могилам. В 10.00 пройдет шествие "Бессмертный полк". Стартует колонна от сквера Некрасова и пройдет до площади Победы. Кроме этого, в парке культуры и отдыха все желающие смогут отведать солдатской каши. Также для ветеранов ВОВ и всех гостей пройдет концертная программа с участием вокальных и хореографических коллективов города. В 20.00 празднование 9 Мая завершится на площади Абая фейерверком.