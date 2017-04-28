Тревогу жители дома забили только сейчас, хотя канализацию им отрезали еще два года назад, когда снесли рядом стоящие аварийные дома. Но тогда проблем не было, вместо центральной канализации жителям установили автономную. Подрядчики, выполнявшие снос домов, постоянно откачивали септик, но после того, как стройка заморозилась из-за отсутствия финансирования, делать они это перестали. - Все было хорошо, машина приезжала в день 2 раза, у нас ведь в доме 16 квартир, и много сливаем воду. Потом в середине апреля эта машина перестала приезжать, уже где-то дней 10 ее нет. Септик переполнился и нечистоты выливаются, - говорит житель дома Асланбек ХАЙРУЛЛИН. Зловонного запаха жильцы пока не чувствуют, но как только наступит жара, запах разнесется по всей округе. Люди говорят, что центральную канализацию им отрезала компания СВ +, они то и откачивали септик.Для прояснения ситуации мы связались с директором подрядной компании, который сообщил, что ничего они не отрезали, а септик выкачивали по просьбе акимата. - Это не мы им отрезали, это им отрезал отдел капитального строительства при акимате, я там ничего не имею права отрезать. Канализация шла под домами, которые снесли. Естественно, отдел строительства эту канализацию разобрал, поставил им временный септик, этот септик мы 2 года выкачивали сами, а сейчас никто не выкачивает и жители тонут в своих фекалиях. Их предупредили, что инвестор пришел другой, и канализацию им нужно выкачивать самим, - сообщил директор ТОО «СВ ПЛЮС» Сабит УТЕБАЛИЕВ. Септик - не единственная проблема, с которой мучаются жильцы дома. На кучи мусора, которые были оставлены строителями, они уже внимания не обращают, но вот дорога, по которой раньше без проблем ходили люди, теперь превратилась в непроходимую. По словам местных жителей, строительная компания Болашак-Т при возведении многоквартирного жилого дома подводила к нему подземные коммуникации, а после как следует землю не утрамбовала.- У меня ребенок пошел гулять, провалился по колено в глину, даже сапоги не могла вытащить. Дочь пришла домой в одних носках. Мы своими силами сделали мостик, чтобы проходить, - говорит жительница дома Татьяна КОЛЕСНИКОВА.